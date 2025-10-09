Roma, 9 ott. (askanews) - "In un paese dove si fanno tante chiacchiere, spesso a vanvera, fare cose concrete è un fatto rivoluzionario. Per esempio il più grande impianto agrivoltaico etico, cioè realizzato insieme tra agricoltori e aziende produttrici di energie rinnovabili". Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, alla presentazione a Napoli di "Terra del Sole", l'ambizioso e rivoluzionario progetto che promette di segnare un nuovo corso per l'agricoltura e l'energia pulita in Italia. Un parco agrivoltaico frutto di intese, coprogettazione e figlio di un modello di sviluppo che vede imprenditori ed agricoltori alleati per favorire la transizione energetica sostenibile nel rispetto del bene più prezioso: la terra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Agrivoltaico, Pecoraro Scanio: Giugliano "Terra del Sole"