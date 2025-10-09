Agrivoltaico Bonavitacola | a Giugliano si riscrive la storia

Roma, 9 ott. (askanews) - "Il parco agrivoltaico 'Terra del Sole' riscrive la storia di Giugliano, combinando in modo esemplare modernità, tecnologia e rispetto per l'ambiente. L'unione tra la produzione di energia da fonte rinnovabile e l'agricoltura lancia un messaggio potente per riportare il territorio a splendere. Dobbiamo ringraziare NextEnergy Group e Coldiretti per aver fortemente creduto in questa iniziativa, la Regione è pienamente al loro fianco. Questo progetto rappresenta una speranza concreta per la rinascita della comunità giuglianese e per la valorizzazione del suo territorio, un chiaro segnale di fiducia nel futuro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Agrivoltaico, Bonavitacola: a Giugliano si riscrive la storia

In questa notizia si parla di: agrivoltaico - bonavitacola

Agrivoltaico, Bonavitacola: a Giugliano si riscrive la storia - (askanews) – “Il parco agrivoltaico ‘Terra del Sole’ riscrive la storia di Giugliano, combinando in modo esemplare modernità, tecnologia e rispetto per l’ambiente. Come scrive askanews.it

“Terra del Sole”, a Giugliano il parco agrivoltaico che rigenera il territorio - 8 minuti per la lettura NAPOLI (ITALPRESS) – È stato presentato, a Napoli, “Terra del Sole” l’ambizioso e rivoluzionario progetto che promette di segnare un nuovo corso per l’agricoltura e l’energia p ... Scrive quotidianodelsud.it