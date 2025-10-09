Agrivoltaico Boccanera NextEnergy | Giugliano modello virtuoso
Roma, 9 ott. (askanews) - Presentato a Napoli il parco agrivoltaico "Terra del Sole: modello di cooperazione e innovazione sostenibile" da Gianluca Boccanera, Global Managing Director Starlight, società del Gruppo NextEnergy che si è occupata dello sviluppo di questo progetto: "Oggi celebriamo non tanto un progetto in sé, che ha visto finalmente la luce dopo più di sei anni di gestazione progettuale e autorizzativa, ora in fase di realizzazione, quanto piuttosto un modello virtuoso e sostenibile di sviluppo che vede la collaborazione fattiva e positiva del mondo delle istituzioni, associazioni di categoria e imprenditoria privata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: agrivoltaico - boccanera
Agrivoltaico, Pecoraro Scanio: Giugliano "Terra del Sole" - "In un paese dove si fanno tante chiacchiere, spesso a vanvera, fare cose concrete è un fatto rivoluzionario. Da quotidiano.net
Agrivoltaico, Bonavitacola: a Giugliano si riscrive la storia - (askanews) – “Il parco agrivoltaico ‘Terra del Sole’ riscrive la storia di Giugliano, combinando in modo esemplare modernità, tecnologia e rispetto per l’ambiente. Lo riporta askanews.it