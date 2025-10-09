Agrivoltaico Boccanera NextEnergy | Giugliano modello virtuoso

Roma, 9 ott. (askanews) - Presentato a Napoli il parco agrivoltaico "Terra del Sole: modello di cooperazione e innovazione sostenibile" da Gianluca Boccanera, Global Managing Director Starlight, società del Gruppo NextEnergy che si è occupata dello sviluppo di questo progetto: "Oggi celebriamo non tanto un progetto in sé, che ha visto finalmente la luce dopo più di sei anni di gestazione progettuale e autorizzativa, ora in fase di realizzazione, quanto piuttosto un modello virtuoso e sostenibile di sviluppo che vede la collaborazione fattiva e positiva del mondo delle istituzioni, associazioni di categoria e imprenditoria privata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

