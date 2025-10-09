AgriTech italiana | presentata la roadmap per un futuro resiliente e tecnologico

Periodicodaily.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il futuro dell'agricoltura italiana e la resilienza del Made in Italy passano attraverso l'innovazione tecnologica e la sostenibilità. Questa è la visione centrale del Manifesto per un’Agricoltura Innovativa e Sostenibile: Verso un Futuro Resiliente per il Made in Italy, presentato ufficialmente dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) lo scorso 30 settembre. Il documento, frutto del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agritech - italiana

agritech italiana presentata roadmapAgriTech italiana: presentata la roadmap per un futuro resiliente e tecnologico - Il manifesto per un’agricoltura innovativa e sostenibile (ANGI) delinea cinque pilastri strategici ... Riporta adnkronos.com

agritech italiana presentata roadmapIl futuro dell'agricoltura sostenibile al centro del dibattito a Roma: innovazione e sinergie per l'Agritech italiano - Un convegno organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) ha riunito istituzioni, imprese e ricerca per delineare la transizione digitale e sostenibile del settore ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Agritech Italiana Presentata Roadmap