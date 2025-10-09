Agnelli addio all’editoria? Exor pronta a cedere La Stampa e Repubblica | i dettagli del piano e tutti gli aggiornamenti

Agnelli, addio alleditoria? Smantellamento di Gedi: trattative in corso con il gruppo Nem per La Stampa, poi toccherà a Repubblica. Un capitolo storico che si chiude. La famiglia Agnelli-Elkann si prepara a dire addio al mondo dell’editoria. Exor, la holding di famiglia che controlla il gruppo Gedi e socio di maggioranza della Juve, sta definendo i passaggi finali per la cessione dei suoi due principali quotidiani, La Stampa e Repubblica. L’indiscrezione, anticipata da ItaliaOggi, segna una svolta epocale per il panorama mediatico italiano. Il piano, secondo le ricostruzioni, prevede uno “smantellamento graduale” del polo editoriale, che a bilancio ha un valore di circa 118 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

agnelli addio all8217editoria exorLa famiglia Agnelli verso la vendita di Stampa e Repubblica - Le voci sulla cessione di importanti rami d'azienda diventano sempre più insistenti. Lo riporta today.it

Gedi, l’addio degli Agnelli: La Stampa e Repubblica verso nuovi padroni? - Dopo la cessione dei giornali locali, il gruppo Exor di John Elkann valuta un disimpegno dal mondo dell’informazione. Come scrive giornalelavoce.it

