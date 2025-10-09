Agnelli, addio all’editoria? Smantellamento di Gedi: trattative in corso con il gruppo Nem per La Stampa, poi toccherà a Repubblica. Un capitolo storico che si chiude. La famiglia Agnelli-Elkann si prepara a dire addio al mondo dell’editoria. Exor, la holding di famiglia che controlla il gruppo Gedi e socio di maggioranza della Juve, sta definendo i passaggi finali per la cessione dei suoi due principali quotidiani, La Stampa e Repubblica. L’indiscrezione, anticipata da ItaliaOggi, segna una svolta epocale per il panorama mediatico italiano. Il piano, secondo le ricostruzioni, prevede uno “smantellamento graduale” del polo editoriale, che a bilancio ha un valore di circa 118 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Agnelli, addio all’editoria? Exor pronta a cedere La Stampa e Repubblica: i dettagli del piano e tutti gli aggiornamenti