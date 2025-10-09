Aggressione giornalista Trieste Prima in corteo Sap | Metodi squadristi

“I responsabili, veri e propri professionisti del disordine, non mancano occasione per mettere in atto i loro crimini, che nulla hanno a che fare con ideali o battaglie politiche eo umanitarie”. Lo dichiara il Sap del Fvg a commento dell’aggressione al collaboratore di Trieste Prima Riccardo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

