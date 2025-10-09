Aggressione al giornalista di Trieste Prima Figec Cisal | Adesso basta urgenti provvedimenti

Adesso basta! Dopo l’ennesima aggressione ai danni di due giornalisti nelle manifestazioni Pro Pal di ieri a Trieste e a Gorizia, la Figec Cisal chiede provvedimenti urgenti in termini di sicurezza e responsabilità a carico di chi usa le manifestazioni per esprimere odio e violenza nei confronti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Un giornalista di TriestePrima è stato aggredito durante un corteo pro-Pal - Il nostro collaboratore Riccardo Lazzari è stato preso di mira da una coppia di manifestanti che gli hanno distrutto l'attrezzatura con cui stava riprendendo il corteo

aggressione giornalista trieste primaFigec Cisal, 'ora basta' violenza su giornalisti da pro Pal - Dopo l'ennesima aggressione ai danni di due giornalisti nelle manifestazioni Pro Pal di ieri a Trieste e Gorizia, la Figec Cisal chiede provvedimenti urgenti per sicurezza e responsabil ... Come scrive msn.com

