Aggressione a Carmine Laudonia | la Fit Cisl Irpinia Sannio si schiera al fianco del lavoratore

Avellinotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fit Cisl Irpinia Sannio esprime la massima solidarietà al dipendente di Irpiniambiente Carmine Laudonia, aggredito intorno alle 5 di questa mattina mentre si recava al lavoro.Il responsabile della sede di via Rivarano è stato affrontato e colpito da due uomini a volto coperto, che lo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

aggressione carmine laudonia fitSolidarietà della Fit Cisl Irpinia Sannio al dipendente di Irpiniambiente aggredito all'alba - & La Fit Cisl Irpinia Sannio esprime la massima solidarietà al dipendente di Irpiniambiente Carmine Laudonia, aggredito intorno alle 5 di questa mattina mentre si recava al lavoro. Riporta tusinatinitaly.it

aggressione carmine laudonia fitIrpiniambiente, aggressione a Rione Aversa per il responsabile della sede di Rivarano - Carmine Laudonia, 62 anni, responsabile della sede di Rivarano di Irpiniambiente, è stato aggredito da due uomini a volto coperto armati di spranga sotto la sua abitazione. Secondo orticalab.it

