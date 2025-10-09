Aggrediva e minacciava una donna giovane sannita con divieto di dimora
Il 24enne è stato anche arrestato per detenzione e spaccio di hashish Un giovane di 24 anni di Benevento è stato raggiunto ieri da un provvedimento cautelare del divieto di dimora nel comune, emesso dal GIP del Tribunale su richiesta . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: aggrediva - minacciava
