Aggrediva e minacciava una donna giovane sannita con divieto di dimora

9 ott 2025

Il 24enne è stato anche arrestato per detenzione e spaccio di hashish Un giovane di 24 anni di Benevento è stato raggiunto ieri da un provvedimento cautelare del divieto di dimora nel comune, emesso dal GIP del Tribunale su richiesta . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

