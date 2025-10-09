Aggredito a Porta Capuana con tronchi di palma ferito un 52enne indiano

NAPOLI, 9 OTTOBRE 2025 – Episodio di violenza nella notte a Porta Capuana, nel centro storico di Napoli, dove un uomo di 52 anni, originario dell’India, è stato aggredito da un gruppo di persone ancora non identificate. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, la vittima sarebbe stata circondata e colpita con tronchi di una palma alle gambe, senza apparente motivo. L’uomo, soccorso e trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, è stato medicato per una ferita penetrante alla coscia destra con presenza di un frammento di palma di circa cinque centimetri. I medici hanno emesso una prognosi di 14 giorni, dopo la rimozione del corpo estraneo. 🔗 Leggi su Primacampania.it

