Aggessione giornalista Trieste Prima in corteo Sap | Metodi squadristi

Triesteprima.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“I responsabili, veri e propri professionisti del disordine, non mancano occasione per mettere in atto i loro crimini, che nulla hanno a che fare con ideali o battaglie politiche eo umanitarie”. Lo dichiara il Sap del Fvg a commento dell’aggressione al collaboratore di Trieste Prima Riccardo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

aggessione giornalista trieste primaFigec Cisal, 'ora basta' violenza su giornalisti da pro Pal - Dopo l'ennesima aggressione ai danni di due giornalisti nelle manifestazioni Pro Pal di ieri a Trieste e Gorizia, la Figec Cisal chiede provvedimenti urgenti per sicurezza e responsabil ... Da msn.com

Un giornalista di TriestePrima è stato aggredito durante un corteo pro-Pal - Il nostro collaboratore Riccardo Lazzari è stato preso di mira da una coppia di manifestanti che gli hanno distrutto l'attrezzatura con cui stava riprendendo il corteo ... Lo riporta today.it

