Rimini, 9 ott. (askanews) - Mentre tutti parlano di piattaforme digitali che divorano il mercato, al Ttg Travel Experience di Rimini le agenzie tradizionali tirano fuori numeri inaspettati: fatturato in crescita del 15%, più clienti in agenzia, più fiducia. AIAV, l'associazione che rappresenta oltre 2.500 agenzie, rilancia e si rafforza con una nuova guida: Daniele Fiorini, appena nominato direttore generale. "Il ruolo dell'associazione - spiega - è quello di cogliere le criticità che ci sono a livello territoriale delle aziende piccole e grandi, dei vari turismi che ognuno occupa per la propria attività e trasformarli in opportunità per l'associazione portando risultati positivi alle aziende. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Agenzie viaggio, fatturato in crescita del 15% nonostante la crisi

