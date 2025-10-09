Agenti non riescono a fermarla | contromano in tangenziale per due chilometri guidatrice 54enne era ubriaca
Inconsapevole di aver percorso oltre due chilometri contromano sulla tangenziale di Bra, la donna è stata sottoposta a controllo etilometrico, risultando positiva alle sostanze alcoliche con un tasso di 1,71 gl. Immediato il ritiro della patente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
