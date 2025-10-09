Agenti non riescono a fermarla | contromano in tangenziale per due chilometri guidatrice 54enne era ubriaca

Fanpage.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inconsapevole di aver percorso oltre due chilometri contromano sulla tangenziale di Bra, la donna è stata sottoposta a controllo etilometrico, risultando positiva alle sostanze alcoliche con un tasso di 1,71 gl. Immediato il ritiro della patente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agenti - riescono

agenti riescono fermarla contromanoAgenti non riescono a fermarla: contromano in tangenziale per due chilometri, guidatrice 54enne era ubriaca - Inconsapevole di aver percorso oltre due chilometri contromano sulla tangenziale di Bra, la donna è stata sottoposta a controllo etilometrico, risultando ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Agenti Riescono Fermarla Contromano