Affidopoli indagato l’ex capo di gabinetto di Ricci

Si allarga l'inchiesta Affidopoli condotta dalla procura di Pesaro, nella quale compare anche il nome di Massimiliano Amadori, già capo di gabinetto dell'allora sindaco Matteo Ricci e oggi nello staff del primo cittadino Andrea Biancani. Secondo gli inquirenti, Amadori potrebbe aver svolto un ruolo centrale nel sistema di affidamenti e sponsorizzazioni oggetto d'indagine, fungendo da collegamento tra la sfera politica e quella amministrativa. Per gli investigatori, avrebbe infatti tradotto in atti concreti le indicazioni provenienti dai vertici, contribuendo a indirizzare incarichi e risorse. Amadadori ha ricevuto un avviso di garanzia e di accertamento tecnico non ripetibile.

