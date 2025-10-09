Affidopoli indagato l’ex capo di gabinetto di Ricci
Si allarga l’inchiesta Affidopoli condotta dalla procura di Pesaro, nella quale compare anche il nome di Massimiliano Amadori, già capo di gabinetto dell’allora sindaco Matteo Ricci e oggi nello staff del primo cittadino Andrea Biancani. Secondo gli inquirenti, Amadori potrebbe aver svolto un ruolo centrale nel sistema di affidamenti e sponsorizzazioni oggetto d’indagine, fungendo da collegamento tra la sfera politica e quella amministrativa. Per gli investigatori, avrebbe infatti tradotto in atti concreti le indicazioni provenienti dai vertici, contribuendo a indirizzare incarichi e risorse. Amadadori ha ricevuto un avviso di garanzia e di accertamento tecnico non ripetibile. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: affidopoli - indagato
Affidopoli, lo street artist indagato: “Mi fidavo del Comune e invece sono nei guai”
Matteo Ricci indagato nell’inchiesta su Affidopoli: “Ma vado avanti”
Matteo Ricci indagato nell’inchiesta su Affidopoli: “Sono sereno”
«Affidopoli», indagato il capo di gabinetto dell'ex sindaco Ricci. Trovate nuove chat nel cellulare - X Vai su X
Non solo l’inchiesta Affidopoli, la nuova tegola per Matteo Ricci è un’associazione «fantasma». Sede al Pd, sparita dopo l’elezione dell’ex sindaco di Pesaro all’Unione europea. Fratelli d’Italia tuona: «Mostri i bilanci». - facebook.com Vai su Facebook
Affidopoli: tra gli indagati Massimiliano Amadori, altro ex capo di gabinetto di Ricci - L'europarlamentare Pd: "Dimostrerà la sua estraneità ai fatti" ... Da rainews.it
Inchiesta «Affidopoli»: indagato il capo di gabinetto dell'ex sindaco Matteo Ricci. Trovate nuove chat nel cellulare - I pm: «Interessi privati e gestione parallela nell'affidamento di eventi e lavori pubblici» ... Segnala roma.corriere.it