Affidopoli indagato l’ex capo di gabinetto di Ricci

Lettera43.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si allarga l’inchiesta Affidopoli condotta dalla procura di Pesaro, nella quale compare anche il nome di Massimiliano Amadori, già capo di gabinetto dell’allora sindaco Matteo Ricci e oggi nello staff del primo cittadino Andrea Biancani. Secondo gli inquirenti, Amadori potrebbe aver svolto un ruolo centrale nel sistema di affidamenti e sponsorizzazioni oggetto d’indagine, fungendo da collegamento tra la sfera politica e quella amministrativa. Per gli investigatori, avrebbe infatti tradotto in atti concreti le indicazioni provenienti dai vertici, contribuendo a indirizzare incarichi e risorse. Amadadori ha ricevuto un avviso di garanzia e di accertamento tecnico non ripetibile. 🔗 Leggi su Lettera43.it

affidopoli indagato l8217ex capo di gabinetto di ricci

© Lettera43.it - Affidopoli, indagato l’ex capo di gabinetto di Ricci

In questa notizia si parla di: affidopoli - indagato

Affidopoli, lo street artist indagato: “Mi fidavo del Comune e invece sono nei guai”

Matteo Ricci indagato nell’inchiesta su Affidopoli: “Ma vado avanti”

Matteo Ricci indagato nell’inchiesta su Affidopoli: “Sono sereno”

affidopoli indagato l8217ex capoAffidopoli: tra gli indagati Massimiliano Amadori, altro ex capo di gabinetto di Ricci - L'europarlamentare Pd: "Dimostrerà la sua estraneità ai fatti" ... Da rainews.it

affidopoli indagato l8217ex capoInchiesta «Affidopoli»: indagato il capo di gabinetto dell'ex sindaco Matteo Ricci. Trovate nuove chat nel cellulare - I pm: «Interessi privati e gestione parallela nell'affidamento di eventi e lavori pubblici» ... Segnala roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Affidopoli Indagato L8217ex Capo