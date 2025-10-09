Pesaro, 9 ottobre 2025 – Massimiliano “Lothar” Amadori è tra gli indagati dell’inchiesta Affidopoli. L’ ex capo di gabinetto del sindaco Matteo Ricci e tutt'ora nel gabinetto del sindaco Biancani, assunto con contratto fiduciario ex articolo 90 del Tuel, ha ricevuto un avviso di accertamento tecnico non ripetibile e un avviso di garanzia. La Procura di Pesaro lo considera una figura chiave, pienamente consapevole delle scelte adottate, sarebbe stata una sorta di cerniera tra la politica e la macchina amministrativa. In altre parole, l’uomo che avrebbe trasformato gli indirizzi del sindaco in decisioni operative, dando forma concreta a un sistema di affidamenti e sponsorizzazioni oggi finito sotto la lente degli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affidopoli: indagato anche Massimiliano Amadori, ex capo di gabinetto di Ricci