Affido in scena | un viaggio ad Argenta e Bosco Mesola
Due appuntamenti teatrali aprono uno spazio di ascolto e confronto sul tema dell’affido: a Argenta e a Bosco Mesola va in scena “Ti Affido una storia – Un viaggio nel cuore dell’affido”. Venerdì 10 e 24 ottobre, la comunità è invitata a un’esperienza che unisce narrazione e realtà, per raccontare accoglienza, cura e legami che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: affido - scena
Gaza Ora. Ritratti da Hossam sarà in scena il 5 ottobre al Teatro Socjale. L'ascolto collettivo organizzato da Az Theatre e Tedacà sarà a Piangipane (Ravenna), grazie a Ravenna Teatro e al Festival delle Culture in collaborazione con alcune realtà del territori - facebook.com Vai su Facebook