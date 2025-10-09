Affari Tuoi soldi miei!
Altro che “soldi sicuri”, come gridava Amadeus e dallo scorso anno anche Stefano De Martino. Ad Affari Tuoi letteralmente si sbanca con vincite record mai viste in poco più di un mese di programmazione. La stagione TV 20252026, la prima dopo secoli – si fa per dire! – in cui è Rai 1 a rincorrere in access Canale 5 (in onda con La Ruota della Fortuna ), è finora caratterizzata da una partita senza storia tra Concorrente e Dottore. In 34 puntate la ‘cassaforte’ Rai è stata svuotata di oltre 2 milioni di euro in gettoni d’oro dai pacchisti protagonisti delle varie giocate; per l’esattezza, 2.019.020 euro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: affari - tuoi
TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA
RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”
SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI
Vince “Affari tuoi”. Stefano De Martino conquista l’access prime time con oltre 5 milioni di telespettatori (5 milioni 92 mila) e il 24,5% di share. #AscoltiTv - X Vai su X
“De Martino è bravo, ma se conduco io Affari Tuoi faccio il doppio degli ascolti.” L’irriverente comica romana torna sul Nove con quattro nuove puntate di “Sinceramente Persia – One Milf Show” e a Fanpage.it racconta la sua idea di televisione Su Belén Rodrí - facebook.com Vai su Facebook
Affari Tuoi, oltre un milione di euro vinti in otto giorni. Stefano De Martino: "Ultimamente c'avete un cul*...". Tutti i dati - Il conduttore del programma di Rai 1 ha sottolineato con un'espressione colorita la fortuna dei concorrenti che, calcolatrice alla mano, negli ultimi giorni complessivamente si sono portati a casa un ... Segnala today.it
Affari Tuoi, quante tasse si pagano sulle vittorie?/ La verità spiazzante sui “soldi sicuri” - Affari Tuoi, quante tasse si pagano sulle vittorie? ilsussidiario.net scrive