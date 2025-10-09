Affari Tuoi soldi miei!

Altro che “soldi sicuri”, come gridava Amadeus e dallo scorso anno anche Stefano De Martino. Ad Affari Tuoi letteralmente si sbanca con vincite record mai viste in poco più di un mese di programmazione. La stagione TV 20252026, la prima dopo secoli – si fa per dire! – in cui è Rai 1 a rincorrere in access Canale 5 (in onda con La Ruota della Fortuna ), è finora caratterizzata da una partita senza storia tra Concorrente e Dottore. In 34 puntate la ‘cassaforte’ Rai è stata svuotata di oltre 2 milioni di euro in gettoni d’oro dai pacchisti protagonisti delle varie giocate; per l’esattezza, 2.019.020 euro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

