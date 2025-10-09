Le cifre da capogiro vinte in questa nuova stagione di Affari Tuoi stanno sollevando non pochi sospetti. Il celebre gioco dei pacchi, condotto ora da Stefano De Martino, è tornato con un successo inarrestabile. forse troppo. In appena un mese e mezzo, le vincite hanno superato i due milioni di euro, con due serate consecutive da 300.000 euro, un evento mai accaduto prima. Il pubblico esulta, ma una parte degli spettatori comincia a chiedersi se dietro questa generosità ci sia davvero solo la fortuna. I social si dividono: c’è chi parla di “casualità” e chi, invece, di “ manipolazione ”. La domanda che circola è una sola: Affari Tuoi è ancora un gioco di pura sorte o c’è qualcosa che non torna? Affari Tuoi, vincite record e dubbi sulla trasmissione: ecco quanti soldi sono stati vinti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Affari Tuoi nei guai, troppi soldi vinti e i dubbi crescono: cosa c'è dietro? Il pubblico insorge