Affari Tuoi nei guai troppi soldi vinti e i dubbi crescono | cosa c’è dietro? Il pubblico insorge
Le cifre da capogiro vinte in questa nuova stagione di Affari Tuoi stanno sollevando non pochi sospetti. Il celebre gioco dei pacchi, condotto ora da Stefano De Martino, è tornato con un successo inarrestabile. forse troppo. In appena un mese e mezzo, le vincite hanno superato i due milioni di euro, con due serate consecutive da 300.000 euro, un evento mai accaduto prima. Il pubblico esulta, ma una parte degli spettatori comincia a chiedersi se dietro questa generosità ci sia davvero solo la fortuna. I social si dividono: c’è chi parla di “casualità” e chi, invece, di “ manipolazione ”. La domanda che circola è una sola: Affari Tuoi è ancora un gioco di pura sorte o c’è qualcosa che non torna? Affari Tuoi, vincite record e dubbi sulla trasmissione: ecco quanti soldi sono stati vinti. 🔗 Leggi su Donnapop.it
