Affari Tuoi Klemens spiazza tutti | Chi ci ricorda somiglianza sconcertante
Klemens Schwarzer, agente di commercio per spumanti e distillati originario di Meltina, in provincia di Bolzano, ha partecipato alla trasmissione Affari Tuoi accompagnato dal padre Andreas, consulente finanziario e suo "migliore amico". Klemens ha scelto il pacco numero 9 e ha iniziato la partita con sei tiri, mantenendo il "podio" salvo, come segnalato dal suono delle campane. La prima offerta del "dottore" è stata di 38.000 euro, ma Klemens ha rifiutato, decidendo di proseguire. Dopo altri tre tiri, il podio è rimasto intatto, e Klemens ha rifiutato un’offerta di cambio pacco. Nei tiri successivi, ha aperto il pacco 7 della Calabria, contenente 300. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: affari - tuoi
TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA
RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”
SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI
Herbert Ballerina ad "Affari tuoi" e la sua comicità demenziale Lo ammettiamo, quando ha detto così abbiamo riso e ci siamo sentiti stupidi #rai #rai1 #raiuno #tv #tvitaliana #affarituoi #StefanoDeMartino #herbertballerina #fblifestyle Vai su Facebook
Con vincite da capogiro “Affari tuoi” sorpassa “La ruota della fortuna”. Montalbano una garanzia - X Vai su X
Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 9 ottobre 2025 - Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 9 ottobre 2025? Riporta tag24.it
Affari Tuoi stasera 9 ottobre: quanto hanno vinto? La partita minuto per minuto - La trentiquattresima puntata di questa edizione di Affari tuoi si è accesa ancora una volta sotto la guida di Stefano De Martino. Da alphabetcity.it