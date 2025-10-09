Dopo una serie di puntate particolarmente fortunate, ad Affari Tuoi si torna a perdere. A rimetterci Klemens, un agente di commercio del Trentino, che ha giocato in coppia col padre Andreas. Il concorrente è entrato subito nelle grazie di Stefano De Martino e nel cuore dei telespettatori ma questo non è bastato a portare a casa qualche premio sostanzioso. Affari Tuoi, Klemens sbaglia e perde tutto. Klemens Schwarzer è stato il concorrente della puntata del 9 ottobre di Affari Tuoi. Dal Trentino-Alto Adige, ha giocato con il pacco numero 9. Vive a Meltina, in provincia di Bolzano, ed è un agente di commercio che si occupa della vendita di bollicine e distillati. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Klemens perde tutto. Svelato il segreto sulle ultime vincite