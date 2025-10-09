Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna | dietro il sorpasso vincite record e qualche sospetto

Mercoledì 8 ottobre è arrivato un risultato storico per Rai 1: Stefano De Martino con Affari Tuoi ha battuto per la prima volta La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, e lo ha fatto. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna: dietro il sorpasso, vincite record e qualche sospetto

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA

RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”

SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI

Herbert Ballerina ad "Affari tuoi" e la sua comicità demenziale Lo ammettiamo, quando ha detto così abbiamo riso e ci siamo sentiti stupidi #rai #rai1 #raiuno #tv #tvitaliana #affarituoi #StefanoDeMartino #herbertballerina #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Con vincite da capogiro “Affari tuoi” sorpassa “La ruota della fortuna”. Montalbano una garanzia - X Vai su X

Caso Affari Tuoi, vinto oltre un milione di euro in 8 giorni e gli ascolti crescono. Stefano De Martino ai concorrenti: «Ultimamente avete un gran c*lo» - Una vittoria dietro l'altra per i concorrenti, dall'1 all'8 ottobre, e Affari Tuoi torna al top negli ascolti. Secondo leggo.it

De Martino batte per la prima volta Gerry Scotti, le 5 mosse con cui Affari Tuoi ha superato La Ruota della Fortuna: dalle frecciatine alle super vincite - Così qualche giorno fa si era espresso Stefano De Martino, che ieri si è trovato per ... Come scrive ilmessaggero.it