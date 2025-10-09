Affari contatti e diplomazia | così Jared Kushner ha costruito il piano per Gaza
Nel giro di una settimana, Jared Kushner ha messo a segno quelli che potrebbero essere i due colpi più grossi della sua vita. Prima ha convinto i sauditi a comprare per 55 miliardi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: affari - contatti
Uno degli appuntamenti più attesi della rentrée: il Retour Aux Affaires. L'evento ha rappresentato un'occasione unica di networking con oltre 100 aziende e professionisti della comunità d’affari franco-italiana. Un momento concreto per rafforzare i contatti, sc - facebook.com Vai su Facebook