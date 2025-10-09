Affare Osimhen il legale di De Laurentiis | È sempre sereno Intercettazioni? Cose già analizzate e chiarite
“Le chat dei dirigenti nel caso Osimhen? Si tratta di messaggi già presenti nel fascicolo del giudice. Sono state valorizzate impropriamente dal giornalista, ma non hanno nessun senso negativo. Decontestualizzate, non hanno alcun significato in senso accusatorio, fanno parte di un più ampio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: affare - osimhen
Osimhen – Galatasaray, c’è una novità importante: “Così si può sbloccare l’affare”
Osimhen Galatasaray, siamo arrivati alle battute finali dell’affare: accordo trovato tra il Napoli e i turchi! Vanno limati solo quei due dettagli. Ultimissime
Osimhen-Galatasaray, si chiude: affare fatto con la clausola anti-Italia. Le cifre
#Calciomercato #Napoli: altri retroscena sulla clausola dell'affare #Osimhen-#Galatasaray - X Vai su X
L’informativa della Guardia di Finanza nelle carte dell’inchiesta penale sull’affare Osimhen tra Napoli e Lille: secondo la Procura romana, le comunicazioni tra i due club sarebbero la prova chiara della natura artificiosa dell’operazione, con valutazioni gonfiate - facebook.com Vai su Facebook
Caso Osimhen, per il quotidiano Libero affare poco tra Napoli e Lille ma rispetto alla vicenda bianconera nessuna prova ritenuta schiacciante - Caso Osimhen, per il quotidiano Libero affare poco tra Napoli e Lille ma rispetto alla vicenda bianconera nessuna prova ritenuta schiacciante Il tema delle plusvalenze torna a infiammare il dibattito ... Si legge su juventusnews24.com
Caso Osimhen, il Napoli sceglie la linea del silenzio: spunta l'intenzione per il futuro - Il Napoli ha scelto la linea del silenzio e della difesa legale per gestire l'improvvisa riesplosione del caso Osimhen. Segnala tuttonapoli.net