Affare Osimhen il legale di De Laurentiis | È sempre sereno Intercettazioni? Cose già analizzate e chiarite

Napolitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Le chat dei dirigenti nel caso Osimhen? Si tratta di messaggi già presenti nel fascicolo del giudice. Sono state valorizzate impropriamente dal giornalista, ma non hanno nessun senso negativo. Decontestualizzate, non hanno alcun significato in senso accusatorio, fanno parte di un più ampio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: affare - osimhen

Osimhen – Galatasaray, c’è una novità importante: “Così si può sbloccare l’affare”

Osimhen Galatasaray, siamo arrivati alle battute finali dell’affare: accordo trovato tra il Napoli e i turchi! Vanno limati solo quei due dettagli. Ultimissime

Osimhen-Galatasaray, si chiude: affare fatto con la clausola anti-Italia. Le cifre

affare osimhen legale deCaso Osimhen, per il quotidiano Libero affare poco tra Napoli e Lille ma rispetto alla vicenda bianconera nessuna prova ritenuta schiacciante - Caso Osimhen, per il quotidiano Libero affare poco tra Napoli e Lille ma rispetto alla vicenda bianconera nessuna prova ritenuta schiacciante Il tema delle plusvalenze torna a infiammare il dibattito ... Si legge su juventusnews24.com

affare osimhen legale deCaso Osimhen, il Napoli sceglie la linea del silenzio: spunta l'intenzione per il futuro - Il Napoli ha scelto la linea del silenzio e della difesa legale per gestire l'improvvisa riesplosione del caso Osimhen. Segnala tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Affare Osimhen Legale De