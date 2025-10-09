AEW WWE | Preoccupa il calo di ascolti con le nuove rilevazioni wrestling penalizzato?

Il nuovo sistema di misurazione televisiva Nielsen, denominato “Big Data + Panel”, sta causando preoccupazione sia in AEW che in WWE. Come riportato da Dave Meltzer durante l’ultimo episodio di Wrestling Observer Radio, i numeri degli ascolti di AEW Dynamite della scorsa settimana hanno subito un duro colpo sotto il controverso nuovo metodo di rilevazione, e anche i dati di WWE SmackDown stanno generando panico “da entrambe le parti”. HBO Max entrerà nel calcolo degli ascolti AEW dal 2026. Meltzer ha però fornito un’informazione importante sul futuro del sistema di misurazione: “La cosa è che, nel lungo periodo, nel 2026, ad un certo punto del 2026, questi numeri includeranno Max. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

