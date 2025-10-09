AEW | Brutto infortunio per Kota Ibushi ai tapings di Collision necessario il trasporto in ospedale

Non giungono buone notizie dalle registrazioni della puntata settimanale di Collision al Daily’s Place, la casa della AEW a Jacksonville. Nel corso del suo match contro Josh Alexander, Kota Ibushi ha riportato un brutto infortunio ad una gamba e per lui è stato necessario il trasporto immediato in ospedale. Caduta sfortunata. Secondo JJ Williams del Wrestling Observer, presente all’evento, Ibushi sarebbe scivolato dalla terza corda e caduto malamente fuori ring. All’atterraggio, Ibushi si è gravemente infortunato alla gamba e non è stato in grado di continuare l’incontro dopo essere stato visitato dal team medico della AEW a bordo ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

