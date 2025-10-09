Non giungono buone notizie dalle registrazioni della puntata settimanale di Collision al Daily’s Place, la casa della AEW a Jacksonville. Nel corso del suo match contro Josh Alexander, Kota Ibushi ha riportato un brutto infortunio ad una gamba e per lui è stato necessario il trasporto immediato in ospedale. Caduta sfortunata. Secondo JJ Williams del Wrestling Observer, presente all’evento, Ibushi sarebbe scivolato dalla terza corda e caduto malamente fuori ring. All’atterraggio, Ibushi si è gravemente infortunato alla gamba e non è stato in grado di continuare l’incontro dopo essere stato visitato dal team medico della AEW a bordo ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Brutto infortunio per Kota Ibushi ai tapings di Collision, necessario il trasporto in ospedale