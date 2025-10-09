AEW | Adam Cole debutta come doppiatore nel nuovo videogioco Curiosity

Adam Cole potrebbe essere lontano dal ring, ma di certo non è rimasto con le mani in mano. La star della AEW e streamer di Twitch, conosciuto come CHUGGS, ha messo la sua voce al servizio di Curiosity, un nuovo rage-platformer appena uscito su Steam e Steam Deck. Sviluppato da DarkBear Studios, Curiosity mette i giocatori nei panni di un gatto che cerca di tornare a casa. Immaginate un mix tra Getting Over It e Only Up, ma con più cuore, segreti e vere emozioni in gioco. Un solo salto sbagliato può farvi precipitare in basso, e sì. avete solo nove vite da consumare. Adam Cole fa parte di un cast di streamer e content creator che hanno prestato la loro voce al gioco. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

