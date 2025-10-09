AEW | Adam Cole debutta come doppiatore nel nuovo videogioco Curiosity
Adam Cole potrebbe essere lontano dal ring, ma di certo non è rimasto con le mani in mano. La star della AEW e streamer di Twitch, conosciuto come CHUGGS, ha messo la sua voce al servizio di Curiosity, un nuovo rage-platformer appena uscito su Steam e Steam Deck. Sviluppato da DarkBear Studios, Curiosity mette i giocatori nei panni di un gatto che cerca di tornare a casa. Immaginate un mix tra Getting Over It e Only Up, ma con più cuore, segreti e vere emozioni in gioco. Un solo salto sbagliato può farvi precipitare in basso, e sì. avete solo nove vite da consumare. Adam Cole fa parte di un cast di streamer e content creator che hanno prestato la loro voce al gioco. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: adam - cole
AEW: Le reazioni del backstage dopo l’infortunio di Adam Cole
I problemi di salute di Adam Cole allertano Jim Cornette: “Sono davvero preoccupato per lui”
Vince Russo attacca la AEW: “Adam Cole? Stanno accorciando le loro carriere”
AEW suddenly drops a huge Adam Cole reference after All Out 2025 - led company unexpectedly uploaded an old match from years ago featuring the former WWE ... Lo riporta sportskeeda.com
John Cena Reacts to Adam Copeland Paying Tribute at AEW All Out 2025 - John Cena and Adam Copeland were in action in their respective promotions this past weekend in AEW and WWE. Come scrive sports.yahoo.com