AEW | Adam Cole debutta come doppiatore nel nuovo videogioco Curiosity

Zonawrestling.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adam Cole potrebbe essere lontano dal ring, ma di certo non è rimasto con le mani in mano. La star della AEW e streamer di Twitch, conosciuto come  CHUGGS, ha messo la sua voce al servizio di  Curiosity, un nuovo rage-platformer  appena uscito su Steam e Steam Deck. Sviluppato da  DarkBear Studios,  Curiosity  mette i giocatori nei panni di un gatto che cerca di tornare a casa. Immaginate un mix tra  Getting Over It  e  Only Up, ma con più cuore, segreti e vere emozioni in gioco. Un solo salto sbagliato può farvi precipitare in basso, e sì. avete solo nove vite da consumare. Adam Cole fa parte di un cast di streamer e content creator che hanno prestato la loro voce al gioco. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

