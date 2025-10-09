Aereo Ryanair rischia di finire il carburante costretto all’atterraggio di emergenza | Restavano solo 6 minuti

Pisa, 9 ottobre 2025 – Tensione e preoccupazione nei cieli del Regno Unito. Un aereo Ryanair partito da Pisa e diretto a Glasgow Prestwick è stato costretto a un atterraggio d'emergenza a Manchester dopo essere arrivato a soli 6 minuti dal rimanere senza carburante. L'episodio, riportato dal Daily Mail, è avvenuto lo scorso 3 ottobre, mentre il Regno Unito era investito dalla tempesta Amy, con raffiche di vento fino a 160 chilometri orari che hanno causato disagi diffusi ai trasporti. Il velivolo, operato da Malta Air per conto di Ryanair, aveva tentato più volte di atterrare in Scozia, prima a Prestwick e poi a Edimburgo, ma le condizioni meteorologiche proibitive avevano reso impossibili entrambe le manovre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

