Aereo non risponde e improvvisi boati nei cieli della Romagna | scramble dei caccia Eurofighter

Fanpage.it | 9 ott 2025

Diverse persone sono state messe in allarme dai due fortissimi boati temendo qualche esplosione o un terremoto. Si trattava di due caccia intercettori Eurofighter Typhoon dell'Aeronautica Militare Italiana che erano in velocità supersonica dopo essere decollati in uno scramble per intercettare un velivolo che non rispondeva alla torre di controllo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

