Aereo non risponde e improvvisi boati nei cieli della Romagna | scramble dei caccia Eurofighter
Diverse persone sono state messe in allarme dai due fortissimi boati temendo qualche esplosione o un terremoto. Si trattava di due caccia intercettori Eurofighter Typhoon dell'Aeronautica Militare Italiana che erano in velocità supersonica dopo essere decollati in uno scramble per intercettare un velivolo che non rispondeva alla torre di controllo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: aereo - risponde
Mosca risponde alle accuse sulla violazione dello spazio aereo Nato: "Un'isteria"
Il Parlamento Ue risponde con grande unità e forza alle recenti provocazioni del Cremlino in violazione dello spazio aereo degli Stati Membri, approvando una ottima risoluzione. Avanti, con coraggio e visione, nella costruzione della difesa comune europea e - X Vai su X
? Il Look Perfetto per il Volo con Gianna! ? ?La signora Gianna risponde a Genevieve con i consigli per vestirsi in aereo: ?Per la vacanza, punta sulla comodità a strati: ?Pantaloni comodi scuri. ?Maglia a strisce morbida. ?Giacchino leggero "100 grammi - facebook.com Vai su Facebook
Aereo non risponde e improvvisi boati nei cieli della Romagna: scramble dei caccia Eurofighter - Diverse persone sono state messe in allarme dai due fortissimi boati temendo qualche esplosione o un terremoto ... Scrive fanpage.it