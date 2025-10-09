Aereo dell' Azerbaijan Airlines precipitato Putin ammette la responsabilità

Lapresse.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vladimir Putin ha ammesso per la prima volta la responsabilità della Russia nello schianto dell’aereo di Azerbaijan Airlines, precipitato il 25 dicembre 2024. Parlando durante un incontro con il presidente azero Ilham Aliev nella capitale del Tagikistan, Dushanbe – dove entrambi stanno partecipando a un vertice degli ex Paesi sovietici – il leader del Cremlino ha dichiarato che la responsabilità è da attribuire alla difesa russa. L’aereo di linea stava effettuando un volo da Baku a Grozny, capitale regionale della repubblica russa della Cecenia, e nell’incidente morirono 38 delle 67 persone che erano a bordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

aereo dell azerbaijan airlines precipitato putin ammette la responsabilit224

© Lapresse.it - Aereo dell'Azerbaijan Airlines precipitato, Putin ammette la responsabilità

In questa notizia si parla di: aereo - azerbaijan

aereo azerbaijan airlines precipitatoAereo azero precipitato nel 2024, ora Putin ammette la responsabilità della Russia: morirono 38 persone - Nell'incontro del 9 ottobre con il presidente azero Ilham Aliyev, Vladimir Putin ha ammesso la responsabilità russa nello schianto dell'aereo dell'Azerbaijan ... Come scrive fanpage.it

aereo azerbaijan airlines precipitatoAereo dell'Azerbaijan Airlines precipitato, Putin ammette la responsabilità - (LaPresse) Vladimir Putin ha ammesso per la prima volta la responsabilità della Russia nello schianto dell'aereo di Azerbaijan Airlines, ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Aereo Azerbaijan Airlines Precipitato