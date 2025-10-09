Aereo dell' Azerbaijan Airlines precipitato Putin ammette la responsabilità
Vladimir Putin ha ammesso per la prima volta la responsabilità della Russia nello schianto dell’aereo di Azerbaijan Airlines, precipitato il 25 dicembre 2024. Parlando durante un incontro con il presidente azero Ilham Aliev nella capitale del Tagikistan, Dushanbe – dove entrambi stanno partecipando a un vertice degli ex Paesi sovietici – il leader del Cremlino ha dichiarato che la responsabilità è da attribuire alla difesa russa. L’aereo di linea stava effettuando un volo da Baku a Grozny, capitale regionale della repubblica russa della Cecenia, e nell’incidente morirono 38 delle 67 persone che erano a bordo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
