Aereo azero precipitato nel 2024 ora Putin ammette la responsabilità della Russia | morirono 38 persone

Nell'incontro del 9 ottobre con il presidente azero Ilham Aliyev, Vladimir Putin ha ammesso la responsabilità russa nello schianto dell'aereo dell'Azerbaijan Airlines, in cui il 25 dicembre 2024 sono morte 38 persone. A causare lo schianto sarebbero stati i detriti di missili aerei russi che sono esplosi a circa 10 metri dall'aereo.