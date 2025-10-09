Adzic non riesce a incidere col Montenegro | brutta sconfitta per Vucinic alla prima da allenatore contro le Isole Faroe I numeri della prova del bianconero

Adzic non riesce a incidere col Montenegro: tutti i dettagli sulla partita persa dalla nazionale allenata da Vucinic. Una serata da incubo, una sconfitta pesantissima che rovina l’esordio da commissario tecnico di Mirko Vucinic. Il Montenegro, guidato dall’ex attaccante della Juventus, è crollato a sorpresa per 4-0 in casa delle Isole Faroe, in una partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. In una disfatta collettiva, anche il giovane talento bianconero Vasilije Adzic, schierato titolare, non è riuscito a brillare. Per il fantasista classe 2006 è stata una partita difficile, una prestazione anonima e priva dei soliti guizzi di genio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

