Adzic lanciato titolare da Vucinic col Montenegro? Ecco le scelte ufficiali contro le Isole Faroe | tutti gli aggiornamenti sul bianconero

Juventusnews24.com | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adzic lanciato titolare da Vucinic col Montenegro? Ci sono importanti novità sulla formazione della sfida. Un altro attestato di stima, un’altra conferma di una crescita inarrestabile. Vasilije Adzic, il giovane gioiello della Juventus, è stato schierato titolare dal commissario tecnico del Montenegro, l’ex bianconero Mirko Vucinic, per la delicata sfida di qualificazione al Mondiale 2026 contro le Isole Faroe. La partita, in programma questa sera alle 20:45 a Tórshavn, è un appuntamento fondamentale per le ambizioni del Montenegro, e la scelta di affidarsi a un talento così giovane in un ruolo chiave la dice lunga sulla considerazione di cui gode Adzic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

