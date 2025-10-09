Adzic Juve il talento bianconero impegnato col Montenegro di Vucinic! Il messaggio del club in vista del match – FOTO
Adzic Juve, il talento bianconero impegnato col Montenegro: la FOTO pubblicata dal club per incoraggiarlo. Una notte da protagonista, con la maglia della sua nazionale e sotto la guida di una leggenda bianconera. Questa sera, alle ore 20:45, tutti gli occhi degli osservatori della Juventus saranno puntati sulla trasferta del Montenegro contro le Isole Faroe, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il motivo? In campo ci sarà Vasilije Adzic, il gioiello classe 2006 su cui la Vecchia Signora ha investito per il futuro. A rendere la serata ancora più speciale è la presenza in panchina di un grande ex della Juve: il commissario tecnico del Montenegro è infatti Mirko Vucinic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
