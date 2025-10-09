Adunata alpini 2026 nel marchio biosfera e lanterna

In vista della 97esima adunata nazionale degli Alpini è stato presentato ufficialmente, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il marchio dell'edizione 2026, in programma a Genova dall'8 al 10 maggio.Ideato e realizzato da Caterina Gasperi, il marchio unisce tre elementi fortemente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Presentato il simbolo dell'Adunata degli alpini 2026 a Genova, gli organizzatori: "Attese almeno 400mila persone" - Le lettere della parola Genova sono aguzze per rappresentare le montagne che circondano la città, tranne la O, che rappresenta la biosfera che spunta dal mare; sopra c'è la lanterna, tridimensionale

Adunata degli Alpini a Genova, ecco il logo: in città attese 400mila presenze - C'è la Lanterna, la biosfera, le onde del mare, una vela e la penna nera degli alpini: sotto la scritta stilizzata "Genova".

