Non solo Isabella Rossellini. Davide Maggio è in grado di anticiparvi che questo pomeriggio Francesca Fagnani ha lasciato gridare Adriano Pappalardo. Il cantante sarà, infatti, uno degli ospiti della prossima stagione del programma di Rai 2: l’intervista è stata registrata poche ore fa e andrà in onda in una delle cinque puntate previste, a partire da martedì 28 ottobre in prima serata. Pappalardo ha all’attivo svariate partecipazioni televisive che hanno fatto discutere per gli accesi scontri verbali: una su tutti quella a Domenica In costata il posto a Mara Venier. Di recente, è stato invece ospite a La Volta Buona nel pomeriggio di Rai 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Adriano Pappalardo a Belve