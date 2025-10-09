Adriano Pappalardo a Belve
Non solo Isabella Rossellini. Davide Maggio è in grado di anticiparvi che questo pomeriggio Francesca Fagnani ha lasciato gridare Adriano Pappalardo. Il cantante sarà, infatti, uno degli ospiti della prossima stagione del programma di Rai 2: l’intervista è stata registrata poche ore fa e andrà in onda in una delle cinque puntate previste, a partire da martedì 28 ottobre in prima serata. Pappalardo ha all’attivo svariate partecipazioni televisive che hanno fatto discutere per gli accesi scontri verbali: una su tutti quella a Domenica In costata il posto a Mara Venier. Di recente, è stato invece ospite a La Volta Buona nel pomeriggio di Rai 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Per la festa della Madonna della Campagna arriva (anche) Adriano Pappalardo
Adriano Pappalardo ed Edoardo Vianello in concerto a Passoscuro
Passoscuro, Edoardo Vianello e Adriano Pappalardo animano piazza Santarelli
Una serata da ricordare! Venerdì scorso, nella magica cornice della Madonna della Campagna, abbiamo vissuto un momento unico: il concerto di Adriano Pappalardo, un’esplosione di talento, energia e cuore. Siamo orgogliosi di essere anche quest - facebook.com Vai su Facebook
Adriano Pappalardo: «Papà mi cacciò di casa, ma io volevo cantare. Mi ricordano solo per "Ricominciamo". Meglio come nonno che come padre» - Indimenticabile la sua interpretazione in "La piovra", ma anche la sua "Ricominciamo", ma lui è molto di più. Riporta leggo.it