Adrano malore improvviso | muore ex assessore di 41 anni

Imolaoggi.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad accorgersi dell’accaduto è stato un operaio che si trovava con lui. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Muore a 41 anni Giuseppe Cusimano: ex assessore della Giunta Mancuso - ADRANO (CATANIA) – Un malore improvviso ha stroncato la vita di Giuseppe Cusimano, 41 anni, ex assessore del Comune di Adrano. Secondo livesicilia.it

adrano malore improvviso muoreAdrano: malore fatale per Giuseppe Cusimano, ex assessore. Il cordoglio del sindaco - Adrano piange la prematura scomparsa di Giuseppe Cusimano, ex assessore comunale e componente del Cda del GAL Etna, deceduto improvvisamente a soli 41 anni. Lo riporta corrieretneo.it

