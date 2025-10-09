Adrano malore improvviso | muore ex assessore di 41 anni
Ad accorgersi dell’accaduto è stato un operaio che si trovava con lui. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Adrano: è morto Giuseppe Cusimano, ex Assessore della Giunta Mancuso, ha accusato un malore improvviso mentre era in campagna. Aveva 41 anni
Muore a 41 anni Giuseppe Cusimano: ex assessore della Giunta Mancuso - ADRANO (CATANIA) – Un malore improvviso ha stroncato la vita di Giuseppe Cusimano, 41 anni, ex assessore del Comune di Adrano. Secondo livesicilia.it
Adrano: malore fatale per Giuseppe Cusimano, ex assessore. Il cordoglio del sindaco - Adrano piange la prematura scomparsa di Giuseppe Cusimano, ex assessore comunale e componente del Cda del GAL Etna, deceduto improvvisamente a soli 41 anni. Lo riporta corrieretneo.it