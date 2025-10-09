Adolescenti molestate sul bus | autista patteggia pena per violenza sessuale
Due distinti episodi a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro: in entrambi i casi l'uomo avrebbe palpeggiato il fondoschiena di due adolescenti sul bus. Questa l'accusa per un 60enne, autista di autobus, che avrebbe molestata le giovani proprio mentre era alla guida del mezzo, nel Faentino. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
