Addis | Cinema musei librerie Ecco gli spazi fondamentali per poter vivere in comunità

La ricercatrice: “Questi presidi non offrono solo servizi ma sono luoghi di ritrovo che creano esperienze potenti”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Addis: “Cinema, musei, librerie. Ecco gli spazi fondamentali per poter vivere in comunità”

COMING SOON ? Presto al Cinema il nuovo film bellunese del regista Franco Fontana BELLUNO CIAK dove anche Icaro farà da comparsa #belluno #followersreels #Icaro #longarone #cinema #cinemaitaliano - facebook.com Vai su Facebook

A Roma la cultura si fa solo in centro, nelle periferie non ci sono cinema e musei: la mappa - L'università Roma Tre ha mappato tutti i luoghi della cultura presenti in città, lanciando un allarme: "Le periferie rischiano di essere tagliate fuori" ... Secondo romatoday.it

Roma, la cultura abita in Centro. Nelle periferie poche attività tra cinema, musei e biblioteche - 422 luoghi e 59 categorie tra musei, chiese, siti archeologici, biblioteche, cinema e teatri: emerge una città non omogenea ... Come scrive msn.com