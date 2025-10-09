Creare una playlist su Spotify non è mai stato così semplice: scopri come fare con ChatGPT. C’è un momento in cui persino la musica sembra diventare troppo: troppe scelte, troppe playlist, troppi generi da esplorare. Quante volte, aprendo Spotify, ci si ritrova a scorrere senza fine tra brani e podcast senza riuscire a decidere da dove cominciare? È la cosiddetta “fatica della scelta”, un piccolo ma comune disagio della nostra epoca digitale. Eppure, una nuova soluzione sembra pronta a cancellare per sempre quella sensazione di smarrimento musicale. Negli ultimi mesi, molti utenti hanno notato un cambiamento nel modo in cui interagiscono con i propri assistenti virtuali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Addio ricerca infinita: ChatGPT ora ti crea la playlist Spotify su misura per te