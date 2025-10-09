Addio intossicazioni! Scoperto il vaccino che ti salva anche quando mangi male

Un gruppo di ricercatori dell’Università del Maryland hanno sviluppato un vaccino contro il Salmonella, uno dei batteri responsabili delle più comuni e pericolose infezioni alimentari. I risultati della prima fase di sperimentazione clinica, pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature Medicine, rappresentano un passo avanti significativo nella lotta contro questo patogeno. Il vaccino, attualmente denominato TSCV (trivalent Salmonella conjugate vaccine), non solo si è dimostrato sicuro e ben tollerato dai volontari, ma ha anche generato una forte risposta immunitaria contro tre diversi sottotipi del batterio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

