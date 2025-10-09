L’alba si riflette sulle acque cristalline del Mar dei Caraibi mentre Margaret, 72 anni, ex dirigente di una multinazionale farmaceutica, si sveglia nella sua cabina a bordo della Villa Vie Odyssey. Non è una vacanza, né una fuga temporanea dalla routine: questa nave è la sua casa permanente, il fulcro di una nuova esistenza che ha abbracciato dopo aver venduto la sua villa in Florida. In pochi mesi, visiterà Santorini, poi Bali, quindi le Maldive, senza mai dover fare le valigie o preoccuparsi di prenotazioni alberghiere. È la nuova frontiera della pensione: vivere sui mari del mondo. La nascita dell’era residenziale marittima. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Addio casa di riposo: i pensionati scelgono le navi come residenza permanente