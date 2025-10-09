Addio attese | da oggi i bonifici arrivano in 10 secondi gratis e per tutti!
Da giovedì oggi, 9 ottobre 2025, entra in vigore una trasformazione epocale nel sistema bancario europeo: i bonifici istantanei diventano universali, gratuiti e obbligatori per tutti gli istituti di credito dell’area euro. Si tratta della seconda tappa prevista dalle nuove regole europee che stanno ridisegnando il panorama dei pagamenti digitali, portando velocità e sicurezza senza precedenti nelle transazioni quotidiane di milioni di cittadini. Il bonifico istantaneo banca permette di trasferire denaro sul conto del beneficiario in meno di dieci secondi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con disponibilità immediata dei fondi. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Bonifici istantanei, al via oggi le nuove regole in Italia: cosa cambia con la verifica del beneficiario - Da oggi, giovedì 9 ottobre 2025, cambiano le regole per i bonifici istantanei: il servizio diventa obbligatorio per tutte le banche europee e introduce ...
Addio attese: dal 9 ottobre i bonifici arrivano in 10 secondi (ma attento alla trappola) - Ottobre è ormai alle porte, l'undicesimo mese dell'anno porterà con sé profonde novità nel mondo bancario.