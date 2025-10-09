addio allo scrittore francesco recami autore di gialli per la casa editrice sellerio

Si è spento lo scrittore fiorentino Francesco Recami, fra gli autori più noti nel panorama letterario; nato a Firenze, aveva 69 anni. Addio allo scrittore Francesco Recami. Copertina, foto da Amazon.it Si è spento a Firenze, dove era nato, lo scrittore Francesco Recami fra i più noti e amati autori del panorama letterario. Recami aveva 69 anni e si è spento dopo una lunga malattia. Laureato in filosofia, lo scrittore fiorentino ha iniziato la sua carriera scrivendo testi divulgativi per poi dedicarsi alla letteratura per ragazzi con “Assassinio nel paleolitico” (1996) e “Trappola nella neve” (2001) per poi passare ai gialli: L’errore di Platini e Il correttore di bozze e Il superstizioso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

