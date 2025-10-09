Addio all’App PostePay | Poste Italiane completa la rivoluzione digitale
Da oggi, 9 ottobre, l'applicazione PostePay non è più operativa. Gli utenti che tenteranno di accedervi troveranno un messaggio che li invita a migrare verso la nuova piattaforma integrata. Il gruppo Poste Italiane ha portato a termine il processo di unificazione delle proprie app finanziarie, completando così la trasformazione digitale avviata già nei mesi precedenti con l'integrazione dell'applicazione BancoPosta. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
