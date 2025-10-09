Addio al grande attore Paolo Bonacelli fu diretto da Pasolini e Jim Jarmusch

È morto a 88 anni Paolo Bonacelli. Il noto attore, volto noto della storia del cinema italiano, nonché interprete teatrale, si trovava all'ospedale San Filippo Neri. A dare la notizia è stata la moglie, Cecilia Zingaro. Ha recitato a film cult della cinematografia italiana come “Salò o le 120. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: addio - grande

L’addio di un grande protagonista della teoria del big bang: perché potrebbe essere felice senza la serie

Fu l'uomo simbolo del collezionismo: addio ad Alberto Bolaffi, grande firma della filatelia

Addio alla grande artista: la cantante muore in ospedale dopo una carriera straordinaria

Addio a Daniela Benelli, una compagna di grande intelligenza, passione e impegno. È stata una figura centrale della sinistra milanese: assessora, dirigente politica, anima culturale della città. Con il suo lavoro ha unito politica, cultura e partecipazione, sempr - facebook.com Vai su Facebook

Oggi, nel 1945, nasceva il grande #IvanGraziani : chitarrista straordinario, cantautore visionario e voce originalissima della musica italiana. La sua capacità di unire poesia, ironia e rock ha lasciato un indimenticabile (e rimpianto) segno nella nostra musica. Fi - X Vai su X

Addio a Paolo Bonacelli, l’attore aveva 88 anni - Paolo Bonacelli è morto a Roma, all’età di 88 anni, nella serata dell’8 ottobre 2025: la notizia è stata diffusa dalla moglie, Cecilia Zingaro. Secondo ciakmagazine.it

Addio a Paolo Bonacelli, l’attore che ha dato volto all’inquietudine e all’ironia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Addio a Paolo Bonacelli, l’attore che ha dato volto all’inquietudine e all’ironia ... Da tg24.sky.it