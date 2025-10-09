Addio ai veggie burger La Ue | i nomi della carne solo ai prodotti animali

Repubblica.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il voto del Parlamento europeo: no anche alle bistecche sintetiche. Il ristoratore: i consumatori capivano benissimo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

addio ai veggie burger la ue i nomi della carne solo ai prodotti animali

© Repubblica.it - Addio ai veggie burger. La Ue: i nomi della carne solo ai prodotti animali

In questa notizia si parla di: addio - veggie

addio veggie burger ueVeggie burger addio. L'Ue blocca l'uso, vietate anche salsiccia di tofu e bistecca vegetale - Burger, salsicce e scaloppine: per il Parlamento europeo termini associati alla carne non dovrebbero essere usati anche per i prodotti a base vegetale. Segnala huffingtonpost.it

addio veggie burger ueParlamento Ue: aboliti i termini “burger” e “salsicce” nei cibi vegetali. Approvata anche la semplificazione della Pac - L’Unione europea è pronta a dire addio alla dicitura “hamburger vegetale” sulle confezioni dei prodotti che non contengono carne. Si legge su agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Veggie Burger Ue