Addio ai veggie burger La Ue | i nomi della carne solo ai prodotti animali
Il voto del Parlamento europeo: no anche alle bistecche sintetiche. Il ristoratore: i consumatori capivano benissimo.
Burger, salsicce e scaloppine: per il Parlamento europeo termini associati alla carne non dovrebbero essere usati anche per i prodotti a base vegetale.
L'Unione europea è pronta a dire addio alla dicitura "hamburger vegetale" sulle confezioni dei prodotti che non contengono carne.