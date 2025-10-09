Addio a uno degli ultimi partigiani | Fracassa si è spento a 103 anni

Bolognatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto a Castel Maggiore per la scomparsa di Tonino Malossi, nome di battaglia "Fracassa", uno degli ultimi partigiani della zona. L'Anpi (Associazione nazionale partigiani) ha comunicato che Malossi, classe 1922, si è spento questa mattina, all'età di 103 anni. In segno di cordoglio, le bandiere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: addio - ultimi

Addio al prete degli ultimi in Bolivia - Il video

Mugello, ecco il nuovo ponte. Ultimi ritocchi e addio semaforo

Mugello, ecco il nuovo ponte alla Brocchi. Ultimi ritocchi e addio semaforo

Cerca Video su questo argomento: Addio Ultimi Partigiani Fracassa