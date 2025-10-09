Addio a ’Pimpi’ Petazzoni Storico cuoco e volontario

La comunità di Terre del Reno è un po’ più povera, orfana di un prezioso volontario che ha dato tanto per la comunità. "Ciao Radames – annuncia la stessa Pro Loco di San Carlo - È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Radames Petazzoni, conosciuto da tutti come Pimpi, il nostro cuoco storico e amico di sempre". Una figura importante per tanti e attivo in molteplici ambiti della vita del territorio. "Radames è stato uno dei fondatori del gruppo Sempre Allegri Società Carnevalesca – raccontano dalla Pro Loco – portando avanti per oltre 30 anni l’arte della costruzione dei carri e partecipando con entusiasmo alle feste di Poggio e San Carlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

