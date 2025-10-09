Addio a Paolo Sottocorona storico meteorologo di La7

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si è spento a Firenze all’età di 77 anni. Paolo Sottocorona, celebre volto delle previsioni meteo di La7, è scomparso all’età di 77 anni nella sua città natale, Firenze. Dopo gli studi in ingegneria, Sottocorona intraprese nel 1972 la carriera nel Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, dove rimase fino al 1993. Terminata quell’esperienza, decise di seguire la sua vera passione: la divulgazione scientifica. Dalla Rai a La7: una vita dedicata al meteo. Negli anni successivi, Sottocorona iniziò a collaborare con la televisione, curando la rubrica del meteo per Unomattina su Rai 1. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

