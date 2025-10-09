Addio a Paolo Sottocorona storico meteorologo di La7

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si è spento a Firenze all’età di 77 anni. Paolo Sottocorona, celebre volto delle previsioni meteo di La7, è scomparso all’età di 77 anni nella sua città natale, Firenze. Dopo gli studi in ingegneria, Sottocorona intraprese nel 1972 la carriera nel Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, dove rimase fino al 1993. Terminata quell’esperienza, decise di seguire la sua vera passione: la divulgazione scientifica. Dalla Rai a La7: una vita dedicata al meteo. Negli anni successivi, Sottocorona iniziò a collaborare con la televisione, curando la rubrica del meteo per Unomattina su Rai 1. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Addio a Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7

In questa notizia si parla di: addio - paolo

Improvviso malore, addio a Paolo Gaetani. Acquaviva piange l’imprenditore di 74 anni

Addio a Paolo Giordani, il negoziante col sorriso

Berio Caffè, l'addio commosso di Paolo Vanni

Addio a Paolo Sottocorona, il Colonnello della Chiarezza e della Gentilezza ?È un giorno triste per la divulgazione meteorologica in Italia. Abbiamo appreso della scomparsa di Paolo Sottocorona, figura fondamentale prima per il Servizio Meteorologico dell - facebook.com Vai su Facebook

Che dispiacere! Addio a Paolo Sottocorona Un serio professionista, ironico ed al contempo estremamente professionale e soprattutto una bravissima persona. Condoglianze ai suoi cari ed alla sua famiglia. @La7tv #Sottocorona - X Vai su X

Addio a Paolo Sottocorona, è morto a 77 anni lo storico meteorologo di La7 - Lo ha annunciato la stessa emittente televisiva: "In un’epoca di allarmismo legato al clima, aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi" ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Addio a Paolo Sottocorona, il volto garbato della meteorologia italiana - È morto oggi Paolo Sottocorona, all’età di 77 anni, storico volto delle previsioni meteorologiche su La7. Si legge su laprovinciadivarese.it