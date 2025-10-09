addio a paolo sottocorona la decisione di mentana fa piangere tutti

Personaggi tv. – Non era una star, eppure ogni mattina migliaia di persone lo aspettavano come si aspetta un amico di lunga data. Puntuale, preciso, con quella calma che metteva di buonumore anche davanti a un’allerta meteo. Il suo modo di spiegare il tempo, senza mai alzare la voce, ma con la sicurezza di chi sa e la gentilezza di chi non vuole spaventare, era diventato un rito quotidiano per molti italiani. Poi, all’improvviso, la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere: Paolo Sottocorona è morto a 77 anni. Il meteorologo toscano, volto storico di La7 e punto di riferimento per il pubblico televisivo, si è spento lasciando un vuoto enorme, dentro e fuori gli studi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

