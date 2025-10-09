Addio a Paolo Sottocorona la decisione di Mentana fa piangere tutti
Personaggi tv. – Non era una star, eppure ogni mattina migliaia di persone lo aspettavano come si aspetta un amico di lunga data. Puntuale, preciso, con quella calma che metteva di buonumore anche davanti a un’allerta meteo. Il suo modo di spiegare il tempo, senza mai alzare la voce, ma con la sicurezza di chi sa e la gentilezza di chi non vuole spaventare, era diventato un rito quotidiano per molti italiani. Poi, all’improvviso, la notizia che nessuno avrebbe voluto leggere: Paolo Sottocorona è morto a 77 anni. Il meteorologo toscano, volto storico di La7 e punto di riferimento per il pubblico televisivo, si è spento lasciando un vuoto enorme, dentro e fuori gli studi. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: addio - paolo
Improvviso malore, addio a Paolo Gaetani. Acquaviva piange l’imprenditore di 74 anni
Addio a Paolo Giordani, il negoziante col sorriso
Berio Caffè, l'addio commosso di Paolo Vanni
Addio a Paolo Sottocorona, il Colonnello della Chiarezza e della Gentilezza ?È un giorno triste per la divulgazione meteorologica in Italia. Abbiamo appreso della scomparsa di Paolo Sottocorona, figura fondamentale prima per il Servizio Meteorologico dell - facebook.com Vai su Facebook
Che dispiacere! Addio a Paolo Sottocorona Un serio professionista, ironico ed al contempo estremamente professionale e soprattutto una bravissima persona. Condoglianze ai suoi cari ed alla sua famiglia. @La7tv #Sottocorona - X Vai su X
Paolo Sottocorona, come è morto il meteorologo di La7: l'ultima diretta, l'addio improvviso e la promessa di Enrico Mentana - È morto improvvisamente a 77 anni Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7, volto rassicurante delle previsioni del tempo per generazioni di italiani. Secondo msn.com
Paolo Sottocorona è morto a 77 anni. Addio all'uomo del meteo di La7 - Il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona è morto a 77 anni. Come scrive msn.com